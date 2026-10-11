KIAN SANTANA Y BELÉN LABRIOLA SE CORONARON CAMPEONES EN PUERTO YERUÁ

La localidad de Puerto Yeruá marcó el final de temporada para el torneo de mountain bike, que organiza la Asociación Concordiense Amigos del MTB. Kian Santana de Salto ganó y llegó al título en la categoría elite de caballeros, mientras que la concordiense Belén Labriola también fue la vencedora y volvió a coronarse en damas, tal cual lo había hecho el año pasado.

A pesar de las condiciones climáticas adversas de los días previos, la fecha se pudo llevar a cabo, pese a que se determinó modificar algunos sectores del circuito debido a cómo se presentaban el terreno con sectores con mucho barro y a la suba del río Uruguay.

Un total de 120 competidores le dieron vida al cierre de temporada para el MTB más convocante de la provincia y ahora todas las miradas quedaron puestas en el Desafío KM 248, que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre.

Para destacar el acompañamiento por parte del público que se dio cita para presenciar la competencia sobre un trazado de aproximadamente 9 kilómetros, que fueron recorridos en diferentes vueltas de acuerdo a cada categoría.

Sobre el final de la tarde del sábado se realizó la entrega de los premios de campeonatos en la zona de Prefectura de Puerto Yeruá. El circuito para esta oportunidad combinó senderos, lugares técnicos de manejos y sectores de caminos rurales de la zona, con varios desniveles.

* RESULTADOS*

*En DAMAS*

1°) Belén Labriola (Concordia) con 1 hora 18’49”

2°) Jennifer Dörsch (Concordia) con 1 hora 19’37”

3°) Noelia Ponce (Concordia) con 1 hora 20’03”

4°) Stefania Schrott Hormaechea (Federal) con 1 hora 24’52”

*En CABALLEROS*

1°) Kian Santana (Salto) con 1 hora 20’33”

2°) Gastón Larralde (Ezeiza) con 1 hora 20’43”

3°) Diego Salto (Monte Caseros) con 1 hora 20’53”

4°) Maximiliano Buenar (Villaguay) con 1 hora 23’22”

5°) Matías Cabrera (Concordia) con 1 hora 26’57”

Ver resultados completos en: https://www.cronomet.com.ar/res.php?res=pyerua.c

*Prensa Amigos del MTB*