La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, llevará adelante un Taller de Panadería destinado a personas mayores, con el objetivo de promover espacios de aprendizaje, participación e intercambio de experiencias.

Al respecto, la jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó la importancia de generar este tipo de propuestas: “Buscamos ofrecer espacios donde las personas mayores puedan aprender nuevas habilidades, compartir momentos y fortalecer los vínculos sociales. Estas actividades contribuyen a promover un envejecimiento activo y una mejor calidad de vida” por ello “invitamos a todas las personas mayores a sumarse y participar. Queremos que encuentren en estos talleres un lugar de encuentro, recreación y aprendizaje”.

*INSCRIPCIONES*

Las personas interesadas podrán inscribirse en las oficinas de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, ubicadas en el primer piso del Centro Cívico de Concordia, de lunes a viernes, de 07:30 a 13:00 hs.