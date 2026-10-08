*TRAS LA TORMENTA, LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD*

Luego de la tormenta que afectó Concordia durante la pasada noche, la Municipalidad de Concordia, a través de distintas áreas, se encuentra interviniendo en distintos sectores de la ciudad. La línea 105 es el número de emergencias y asistencia habilitado para recepcionar los pedidos.

Por disposición del intendente Francisco Azcué y una vez que las condiciones climáticas lo permitieron, se desplegó un operativo para dar respuestas a las distintas demandas que se fueron presentando.

La ciudad sufrió voladuras de techos, caída de árboles, mampostería, postes de luz y de distintos servicios privados. La Secretaría de Servicios Públicos, durante la noche y madrugada comenzó con trabajos para despejar la vía pública con personal y equipos de Higiene Urbana y Electrotécnia.

Por su parte, hasta las primeras horas de esta mañana, la Subsecretaría de Desarrollo Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, recepcionó 60 solicitudes de asistencia y se encuentran recorriendo los sectores afectados. El número habilitado para este tipo de solicitudes es el 3454 13-2744 (Asistencia Social Integral e Inmediata).

Se solicita transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando.

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