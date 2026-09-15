*TRASLADARON AL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES UN FÓSIL HALLADO EN SAN CARLOS*

El ejemplar, de 1,30 metros de largo y 55 centímetros de diámetro, sería una planta de hábito arbóreo petrificada hace miles de años. Fue hallado en sedimentos correspondientes a la formación geológica “El Palmar”, vinculada a antiguos depósitos del río Uruguay.

El operativo se concretó mediante una acción articulada entre la Subsecretaría de Turismo, a través de la Coordinación de Museos, el Parque San Carlos y el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, junto a Gendarmería Nacional, para garantizar el traslado de la pieza y avanzar en su preservación y estudio.

Tiempo atrás, personal del Parque San Carlos halló enterrado un ejemplar que podría corresponder a un fósil vegetal petrificado. Se trata de una planta fósil de hábito arbóreo, encontrada en sedimentos de la formación geológica “El Palmar”, vinculada a antiguos depósitos del río Uruguay.

La pieza tiene 1,30 metros de largo y 55 centímetros de diámetro. Las distintas dataciones realizadas sobre esta formación geológica establecen una antigüedad de entre 80.000 y 173.000 años, por lo que el ejemplar podría ser incluso más antiguo. Los antecedentes geológicos y paleobotánicos de la región indican que, durante ese período, existieron condiciones ambientales cálidas y húmedas, de características tropicales o subtropicales, favorables para el desarrollo de este tipo de vegetación.

Por su alto grado de conservación y la presencia visible de la corteza, los estudios preliminares indican que podría tratarse de un ejemplar autóctono de la región. El hallazgo representa un nuevo aporte al conocimiento y la preservación del patrimonio natural de Concordia.

A partir de este descubrimiento, se analiza además la posibilidad de crear una Sala de Paleobotánica en el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, donde puedan exhibirse distintos ejemplares fósiles de la región y acercar este patrimonio a vecinos, visitantes y turistas.

--