TRES JORNADAS PARA CONOCER, VALORAR Y FORTALECER EL PARQUE SAN CARLOS

Mediante la participación de instituciones académicas, organizaciones y referentes vinculados con el ambiente, la historia y el turismo, se abordarán las oportunidades y problemáticas del parque desde distintas perspectivas. La agenda incluirá investigaciones, propuestas educativas, actividades de interpretación ambiental, recorridos históricos y experiencias vinculadas con el aprovechamiento de especies vegetales, entre otras iniciativas.

Durante tres días, residentes y visitantes podrán participar de actividades que invitan a descubrir el predio desde nuevas miradas, reconocer su importancia para la ciudad y conocer propuestas actuales y futuras para fortalecer su desarrollo turístico.

*CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES*

*MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE*

9 h: Apertura de las jornadas (Lugar: Hostal del Rio).

9:30 h: EMCONTUR: La importancia turística del Parque San Carlos.

10:15 h: Presentación del proyecto Centro de Interpretación Ambiental.

11 h: Acciones y proyectos actuales: Jóvenes por la Acción Climática.

12 h: Visita especial al Castillo San Carlos.

14 h: Recorrido histórico: Las huellas del Éxodo Oriental.

15:30 h: Recolección y elaboración de infusiones no convencionales.

18 h: Visita especial al Castillo San Carlos.

*JUEVES 29 DE OCTUBRE*

9 h: Club de Ciencias ISDICA. Presentación de las investigaciones Herbario y plantas medicinales y comestibles del Parque San Carlos y Ciclo de las rocas en el Parque San Carlos.

10 h: Charla Vení a buscar tu apellido. Nombres de familias del Establecimiento San Carlos.

12 h: Visita especial al Castillo San Carlos.

14 h: ISDICA: Observación astronómica diurna.

16 h: CEYDAS: Plan de manejo: una necesidad prioritaria para el Parque San Carlos.

19 h: Actividad conjunta de la Alianza Francesa y la UNER en el Castillo San Carlos, con visita guiada en francés, presentación del coro de la Alianza Francesa y actuación del coro Tahil Mapu.

*VIERNES 30 DE OCTUBRE*

9 h: Presentación de trabajos finales de diversas carreras.

9:30 h: Experiencia sobre el mantenimiento del Parque San Carlos.

10 h: UNER: Presentación de la investigación Alternativas tecnológicas con los frutos de la acacia negra.

11 h: Uso gastronómico de especies silvestres del Parque San Carlos, con degustación.

La propuesta es impulsada por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, a través de la Jefatura del Parque San Carlos, en colaboración con el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR). Además, participan la Dirección de Educación Ambiental de la Municipalidad de Concordia, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Superior en Disciplinas Industriales y Ciencias Agropecuarias (ISDICA), el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS) y la Alianza Francesa.

Con estas jornadas buscan promover el conocimiento del Parque San Carlos, poniendo en diálogo el aporte académico, las experiencias de gestión y las iniciativas turísticas para contribuir a la conservación de su patrimonio natural y cultural y mejorar la experiencia de quienes lo visitan.

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