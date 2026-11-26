UCU fortalece su vinculación con el sector productivo y educativo de la región

La Universidad de Concepción del Uruguay participó del 2.º Foro de Integración para el Desarrollo, realizado el miércoles 25 de noviembre en la ciudad de Colón, Entre Ríos. La jornada convocó a autoridades municipales, empresarios, emprendedores, representantes de instituciones educativas y universidades, con el propósito de fortalecer la articulación institucional y avanzar en una agenda conjunta para el desarrollo económico y productivo de la región.

En representación de la UCU estuvieron presentes el Prof. Carlos Andrés Neuman, vicerrector Académico, de Comunicación y Desarrollo Regional, y el Lic. Eduardo Putruele, vicerrector de Producción y Emprendedurismo, quienes participaron de este espacio de intercambio junto a referentes de distintas casas de estudios y del sector productivo.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el panel universitario denominado “Puentes para el Desarrollo: articulación entre el sistema educativo, científico y el sector productivo”, en el que participaron representantes de la UCU, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Polo Tecnológico La Nube.

El espacio permitió reflexionar sobre el papel de las instituciones de educación superior en el desarrollo territorial, la necesidad de acercar propuestas académicas a las demandas de cada comunidad y la importancia de generar oportunidades de formación vinculadas con las necesidades del mundo laboral y empresarial.

Durante el Foro se presentaron distintas alternativas de formación superior proyectadas para 2027, surgidas del trabajo articulado entre el Municipio de Colón, la Agencia para el Desarrollo y universidades de la región.

En este marco, la Universidad de Concepción del Uruguay presentó la Tecnicatura Universitaria en Acompañante Terapéutico, una propuesta orientada a ampliar las oportunidades de formación en el ámbito de la salud y el acompañamiento integral de las personas.

La iniciativa forma parte de una agenda educativa que busca acercar la educación superior a la comunidad, responder a las necesidades del territorio y favorecer que más jóvenes y adultos puedan acceder a estudios universitarios sin tener que trasladarse a otras localidades.

La participación de la UCU en este encuentro reafirma su compromiso con el desarrollo regional y con la construcción de vínculos entre la educación superior, los gobiernos locales, las instituciones y el sector productivo.

A través de estos espacios de trabajo conjunto, la Universidad contribuye a identificar demandas de formación, promover nuevas oportunidades académicas y fortalecer la generación de conocimientos y capacidades que acompañen el crecimiento de las comunidades.

El Foro también permitió compartir experiencias de articulación público-privada, analizar los desafíos del desarrollo emprendedor y productivo y conocer los avances de proyectos estratégicos para Colón, entre ellos el Parque Industrial Mixto y las iniciativas de capacitación y acompañamiento a emprendedores.