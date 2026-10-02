*VECINOS DE CONCORDIA FUERON FORMADOS A TRAVÉS DE UNA CAPACITACIÓN SOBRE ARMADO DE MUEBLES*

Este viernes finalizó un nuevo curso de armado de muebles con tableros de melanina que lleva adelante la Municipalidad de Concordia, junto al sector privado, en una propuesta que combina capacitación en oficios, formación laboral y compromiso con instituciones de la comunidad.

Fueron 15 las personas que obtuvieron su certificado que les permite seguir desarrollándose en este oficio relacionado directamente con la producción y la utilización de materia prima local. En esta oportunidad, los muebles realizados durante el curos fueron destinados a la Fundación Cuidados Paliativos y fueron confeccionados a medida de las necesidades de la institución.

Durante la entrega de certificados, el intendente Francisco Azcué destacó la posibilidad de “trabajar de manera conjunta con el sector privado pero también con las instituciones de la ciudad. Sabemos de la importancia y el rol que cumple en la sociedad la Fundación de Cuidados Paliativos por lo que nos llena de satisfacción que reciban esta donación”.

Además destacó “la posibilidad que se les brinda a las personas de poder capacitarse a través de este tipo de cursos como los restantes que se realizan a través de la Municipalidad. Felicito a quienes participaron en esta instancia e invito a la comunidad de Concordia a que se sumen, se capaciten y también sean parte de un fin solidario”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide, señaló: “estamos terminando una edición más del curso de armado de muebles. Para nosotros es importante acompañar y ser parte de estas alternativas de capacitación y formación, permitiendo que en tres días, la persona aprenda a armar muebles, desarrollarse, crecer y porque no, contagiar a otros que quieran seguir el mismo camino”.

Nora Baima, voluntaria de la fundación Cuidados Paliativos, manifestó su agradecimiento “de poder recibir estos muebles que serán destinados para nuestro hospice, una obra que está en construcción y que está destinada para las personas que lo requieran. Estamos muy agradecidos por la donación”.

La capacitación se desarrolló conjuntamente con CeDeFI (Centro de Desarrollo Foresto Industrial) y la empresa EGGER, que provee los materiales, permitiendo de esta manera que se fortalezca el vínculo entre capacitación, trabajo y compromiso social, en el marco de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Concordia dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

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