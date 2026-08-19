A pedido de Entre Ríos, Milei oficializó la salida de Chagas y designó a Marcone en Salto Grande

El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes 18 de agosto el cambio en la representación argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. A través del Decreto 738/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, se dispuso la salida de Juan Carlos Chagas y la designación del arquitecto Guillermo Daniel Marcone.

La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y del secretario de Finanzas, Pablo Quirno Magrane.

Según establece el decreto, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió limitar la designación de Juan Carlos Chagas como integrante de la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande.

Chagas había sido designado mediante el Decreto N.º 859, del 27 de septiembre de 2024, y permanecía desde entonces como uno de los representantes argentinos ante el organismo binacional.

De acuerdo con los fundamentos de la nueva normativa, el cambio se produjo a partir de una solicitud realizada por el Gobierno de Entre Ríos.

El decreto señala que la provincia, mediante una nota presentada el 2 de junio de 2026, solicitó dejar sin efecto la designación de Chagas y propuso en su reemplazo al arquitecto Guillermo Daniel Marcone.

A partir de la decisión presidencial, Guillermo Daniel Marcone fue designado como integrante de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

La designación se realizó en función del mecanismo establecido por la normativa que regula la representación argentina ante el organismo.

El régimen legal establece que el Poder Ejecutivo Nacional designa, a propuesta de la Provincia de Entre Ríos, a los tres integrantes de la Delegación Argentina ante la CTM, además de determinar quién ejercerá la Presidencia de la Delegación.

Antes de la formalización del cambio intervinieron la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que realizaron las evaluaciones técnicas y jurídicas correspondientes.

En su parte resolutiva, el decreto firmado por Milei establece dos puntos centrales:

La medida fue adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional en uso de las atribuciones establecidas por el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional.

Con información de El Entre Ríos

Fuente: Ciudad Satélite noticias

Ver la página original