Entre Ríos, entre las provincias que más fondos nacionales recibieron en 2026

Entre Ríos se ubicó entre las provincias que más recursos nacionales no automáticos recibieron durante los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con datos oficiales relevados por la consultora Analytica.

Entre enero y agosto, la provincia recibió $73.413 millones mediante transferencias no automáticas. Con ese monto quedó en el tercer lugar entre las 24 jurisdicciones, detrás de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El dato también se mantiene al analizar los recursos recibidos en relación con la cantidad de habitantes. En términos per cápita, Entre Ríos registró $51.497 por habitante, ubicándose nuevamente en el tercer puesto, detrás de La Pampa y Catamarca.

Otro de los datos destacados es la evolución de los recursos recibidos por la provincia respecto del mismo período de 2025.

Según el relevamiento citado, las transferencias nacionales no automáticas destinadas a Entre Ríos aumentaron un 91,2% interanual durante los primeros ocho meses de 2026.

El comportamiento se produjo en un contexto en el que distintas jurisdicciones registraron variaciones negativas en este tipo de recursos, de acuerdo con el análisis de Analytica.

Las transferencias no automáticas comprenden recursos que Nación distribuye a las provincias por fuera de los mecanismos automáticos de coparticipación y otros fondos establecidos por ley.

Entre los recursos recibidos por Entre Ríos se encuentran fondos vinculados al financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.

Estos recursos se relacionan con las gestiones que el Gobierno entrerriano mantiene ante la Nación en torno al financiamiento del sistema previsional provincial.

La situación de la Caja de Jubilaciones constituye uno de los principales puntos de discusión entre la provincia y el Gobierno nacional en materia de recursos y asistencia financiera.

A las transferencias no automáticas se suman los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Entre enero y agosto de 2026, Entre Ríos recibió $15.000 millones por este concepto, ubicándose como la segunda provincia con mayor cantidad de recursos recibidos mediante ATN.

En este caso, el primer lugar correspondió a Misiones, que recibió $20.000 millones durante el mismo período.

Los ATN son fondos administrados por el Gobierno nacional destinados a atender situaciones financieras o necesidades consideradas de emergencia en las jurisdicciones provinciales.

Los datos difundidos se producen en un contexto de negociaciones entre el Gobierno de Entre Ríos y la Nación por distintos recursos que la provincia reclama.

Desde la administración provincial se destacan las gestiones realizadas ante organismos nacionales para obtener financiamiento y fondos vinculados, entre otros temas, con el sistema previsional.

El monto acumulado durante los primeros ocho meses del año ubica a Entre Ríos entre las jurisdicciones que recibieron mayores transferencias nacionales no automáticas, tanto en términos absolutos como por habitante.recibió más de $73.000 millones de Nación

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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