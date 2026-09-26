Federación busca financiamiento para reconstruir sus defensas costeras y llevó el reclamo al Congreso

El deterioro de las defensas costeras de Federación llegó al Congreso Nacional, donde el intendente Ricardo Bravo acompañó al diputado nacional Gustavo Bordet durante una reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados.

En ese marco, Bordet presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional el financiamiento y la ejecución de un plan de contingencia y reconstrucción de la infraestructura de defensa costera de Federación.

La iniciativa, identificada como expediente 3782-D-2026, plantea que el financiamiento se canalice a través de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El proyecto fue girado a las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda.

Tras su participación en el Congreso, Bravo señaló que Federación necesita una intervención integral de su frente costero, debido al deterioro provocado por procesos de erosión y las variaciones en el nivel del lago de Salto Grande.

Entre los sectores mencionados se encuentran la avenida Sixto Ríos, la Costanera, Playa Grande, Playa Bali, Bahía Casino y La Olla, donde se requieren trabajos de mantenimiento, reparación y reconstrucción.

El intendente sostuvo que estas obras son necesarias para preservar la infraestructura, los espacios de uso comunitario y las áreas vinculadas a la actividad turística de la ciudad.

La situación de las defensas costeras de Federación ya había sido abordada mediante proyectos específicos en años anteriores. En 2019 se habían elaborado iniciativas para la reparación de la defensa de Playa Grande y la protección mediante enrocado de la avenida Sixto Ríos. Posteriormente se realizaron intervenciones en distintos sectores, aunque el deterioro volvió a afectar parte de la infraestructura.

El proyecto presentado por Bordet plantea que la Delegación Argentina ante la Comisión Mixta de Salto Grande participe en el financiamiento y ejecución del plan de contingencia y reconstrucción.

Durante la reunión, el diputado nacional expuso sobre la necesidad de avanzar con una intervención que permita recuperar las defensas costeras afectadas por las oscilaciones del nivel del lago y proteger sectores de la ciudad.

Por su parte, Bravo destacó la importancia que tiene el frente costero para Federación y sostuvo que la costa forma parte de la identidad de la ciudad y constituye un componente relevante de su actividad turística, económica y social.

“Como Presidente Municipal, seguimos gestionando y llevando las necesidades de nuestra comunidad a cada ámbito donde se toman decisiones”, expresó el intendente.

La iniciativa continuará su recorrido legislativo en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, mientras desde Federación se busca avanzar en una respuesta para el deterioro de la infraestructura costera.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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