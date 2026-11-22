El Senado de Entre Ríos aprobó por unanimidad, con los 16 legisladores presentes, el proyecto de ley que establece el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, conocido popularmente como Ficha Limpia. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, recibió modificaciones durante su tratamiento y ahora deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión.

Tras la votación, Marra, impulsor nacional de la iniciativa ciudadana Ficha Limpia, expresó su satisfacción por el avance legislativo y destacó el respaldo unánime conseguido en la Cámara alta.

"Quiero expresar mi más sincero beneplácito y reconocimiento ante este hito en favor de la ética pública y la transparencia institucional, que refleja más de ocho años de esfuerzo ciudadano y la articulación fructífera entre la sociedad civil, el periodismo y la representación política", manifestó.

En sus declaraciones, Marra puso especial énfasis en el papel del gobernador Rogelio Frigerio en el impulso de la propuesta y en las negociaciones políticas que permitieron alcanzar el acuerdo.

"Destaco especialmente su gestión y visión política, que permitieron impulsar la búsqueda de consensos para que una ley de semejante envergadura fuera respaldada por unanimidad por la totalidad de los senadores provinciales", sostuvo.

Asimismo, reconoció el acompañamiento de la vicegobernadora Alicia Aluani y del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello. También agradeció a los senadores que respaldaron el proyecto y realizaron aportes durante su tratamiento.

Marra también hizo referencia al recorrido de la iniciativa a nivel nacional y recordó que la petición ciudadana para impulsar Ficha Limpia reunió 495.000 firmas.

En ese contexto, destacó el trabajo de la organización Entre Ríos Sin Corrupción y de las personas que la integran, con una mención especial a Sebastián Orlando. También reconoció la participación de la docente de la UBA María Cristina Girotti y de los periodistas que contribuyeron a mantener visible el reclamo.

"En representación de los 495.000 ciudadanos que firmaron la petición de Ficha Limpia, extiendo mi agradecimiento a todos los senadores que acompañaron el proyecto. Este paso fortalece nuestras instituciones democráticas y constituye una señal importante de acercamiento entre la política y la ciudadanía", expresó.

Con la aprobación del Senado y las modificaciones incorporadas durante el debate, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados de Entre Ríos para continuar su tratamiento legislativo.

Finalmente, Marra manifestó su expectativa de que la iniciativa consiga la sanción definitiva antes de que termine noviembre.

"Confío en que podremos concretar este paso trascendental para Entre Ríos y consolidar una norma que fortalezca la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública", concluyó.