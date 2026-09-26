Pobreza en Concordia: Cresto habló tras el dato del INDEC y recordó la crisis del 2001

El diputado provincial y exintendente de Concordia Enrique Cresto se refirió a los últimos datos de pobreza difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y cuestionó la situación económica de la ciudad.

A través de una publicación realizada en la red social X, Cresto expresó: “Datos de la pobreza que duelen. Con estos modelos Concordia no tiene piso para caer!!”.

En el mismo mensaje, el dirigente hizo una comparación con la crisis económica y social de comienzos de siglo: “En la crisis del 2001, en los finales de la Alianza, la pobreza en Concordia fue superior al 70 por ciento y la desocupación superaba el 20 por ciento”, afirmó.

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Las declaraciones de Cresto se conocieron luego de que el INDEC difundiera los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al primer semestre de 2026.

Según el organismo estadístico, el 56,2% de las personas del aglomerado Concordia se encontraba por debajo de la línea de pobreza, lo que representa aproximadamente 94.000 personas. El indicador ubicó nuevamente a Concordia como el aglomerado con mayor porcentaje de pobreza entre los 31 relevados por el INDEC.

El registro representó un incremento de 6,3 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando la pobreza había alcanzado el 49,9%.

A nivel nacional, en tanto, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,5%.

El informe también mostró un nivel elevado de indigencia en la ciudad.

Durante el primer semestre del año, el 12,7% de las personas del aglomerado Concordia se encontraba por debajo de la línea de indigencia. Esto representa alrededor de 21.000 personas.

A diferencia del indicador de pobreza, la indigencia mostró una reducción respecto del semestre anterior, cuando había alcanzado el 13,6%.

En su publicación, Cresto vinculó los actuales indicadores con la situación que atravesó Concordia durante la crisis económica de comienzos de siglo y afirmó que en los últimos años de la Alianza la pobreza había superado el 70% y la desocupación había sido superior al 20%.

La comparación realizada por el dirigente corresponde a otro período histórico y a una situación económica diferente de la actual. Los datos difundidos por el INDEC para el primer semestre de 2026 corresponden a la medición de pobreza por ingresos de la EPH y registran un 56,2% para el aglomerado Concordia.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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