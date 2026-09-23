23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas: la mayoría de las denuncias están vinculadas a explotación laboral

En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemora este 23 de septiembre, Concordia Policiales pudo conocer cómo se originan las investigaciones por este tipo de delitos y cuáles son las situaciones que generan mayor cantidad de intervenciones.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, la mayoría de las intervenciones por posibles casos de trata surgen a través de la línea nacional 145 y están relacionadas principalmente con situaciones de explotación laboral.

En lo que va de este año, los casos vinculados específicamente con explotación sexual son mucho menos frecuentes. Según fuentes judiciales, se habría registrado aproximadamente una denuncia de este tipo durante 2026, mientras que el año pasado también se habría recibido una.

La situación es diferente en los casos de posible explotación laboral, donde existe una mayor cantidad de denuncias. En estos procedimientos tienen participación organismos como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), cuyos relevamientos pueden derivar en denuncias por las condiciones en las que se encuentran los trabajadores y posteriormente en investigaciones preliminares.

De acuerdo a lo señalado por fuentes judiciales, una de las dificultades para detectar situaciones de explotación sexual estaría relacionada con la falta de denuncias y el temor o la decisión de las personas de no involucrarse frente a este tipo de situaciones.

La Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional tiene bajo su jurisdicción una amplia zona que se extiende desde Concepción del Uruguay hasta Concordia y el límite con Corrientes.

Dentro de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos funciona un grupo que interviene en las investigaciones por trata de personas, además de otras causas que llegan a la dependencia.

Respecto de las denuncias, la línea 145 es el canal nacional para comunicar posibles situaciones de trata de personas. Una vez recibida la denuncia, se determina la jurisdicción correspondiente y el caso es derivado a las unidades más cercanas para avanzar con las investigaciones y, cuando corresponde, judicializar las actuaciones.

El 23 de septiembre fue establecido como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, con el objetivo de generar conciencia sobre este delito y sus distintas formas de explotación. La fecha tiene además una particular importancia para Argentina, ya que recuerda la sanción, en 1913, de una legislación contra la trata de personas con fines de explotación sexual.

Fuente: Policiales Concordia

Ver la página original