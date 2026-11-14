Allanamiento por amenazas en Concordia: secuestraron municiones, armas de aire comprimido y aves silvestres

En el marco de una investigación por amenazas, personal policial realizó un allanamiento en Concordia que terminó con el secuestro de armas de aire comprimido, municiones de distintos calibres y ejemplares de aves silvestres que se encontraban en cautiverio.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Comisaría Quinta, con la colaboración de personal de Comisaría Osvaldo Magnasco, Comisaría Novena, Sección Canes y Brigada de Abigeato.

La medida judicial arrojó resultado positivo y permitió localizar una pistola y un rifle de aire comprimido a COâ, además de miras telescópicas, garrafas de COâ y balines.

También se incautó una importante cantidad de cartuchos de diferentes calibres, entre ellos 16, 20, 12/70 y .22.

Durante el allanamiento, los efectivos constataron además la presencia de distintas especies de aves silvestres mantenidas en jaulas, por lo que dieron intervención a la Brigada de Abigeato.

Como resultado de esa actuación, se procedió al secuestro de ejemplares de cardenal de copete rojo, cardenal de copete amarillo, reina mora, corbatita, cabecita negra y loro barranquero, junto con sus respectivas jaulas.

Finalmente, tras ser informada sobre el resultado del operativo, la fiscal Daniela Montangie dispuso el secuestro de los elementos encontrados.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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