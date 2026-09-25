Allanaron la sede del Club Colegiales por un robo en un conocido supermercado: Sosa dió su versión - Conectados Concordia

El personal de la Comisaría 2da concretó durante la tarde de este jueves 24 de septiembre un allanamiento en la sede del Club Colegiales, ubicada sobre calle Perú, en el marco de una investigación por un intento de robo ocurrido en un supermercado de Concordia.

El hecho ocurrió durante la jornada del miércoles 23 de septiembre en el supermercado Día de calle Alvear, donde dos personas habrían intentado sustraer distintos elementos, entre ellos un fernet, mortadela y productos de higiene, ocultándolos entre sus prendas.

A partir de las cámaras de seguridad, el personal del comercio visualizó el momento en el que dos personas se escondían entre sus prendas distinta mercadería y dio aviso a la policía. De esta manera, el móvil policial llegó al lugar y logró a detener a uno de ellos, identificado como Juan Aguirre, mientras que el segundo sospechoso logró escapar corriendo antes de la llegada de los efectivos.

La investigación a cargo del personal de la comisaría Segunda a cargo de su segundo jefe, Cristian Fernández, continuó con el análisis de las filmaciones y entrevistas realizadas a empleados del supermercado. De esta manera, los efectivos lograron identificar al segundo sospechoso, quien sería Ramón “El Chupa” Sosa, presidente del Club Colegiales.

Con las pruebas reunidas, la fiscal Natalia Conti solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por la jueza de Garantías, Gabriela Seró. El allanamiento se concretó en la sede del Club Colegiales, lugar que frecuentaría Sosa por su función como presidente de la institución, con el objetivo de localizar elementos vinculados al hecho investigado.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir que tendrían relación con el ilícito investigado y un fernet. Asimismo, Ramón Sosa fue trasladado hasta la Jefatura Departamental Concordia para su correcta identificación.

Aclaración del presidente de la institución Ramón Sosa

En el procedimiento los funcionarios no dejaron copia del acta librada para dicho allanamiento, al presidente de Colegiales lo llevaron porque subió de tono el diálogo y el jefe de Comisaría 2da lo identificó y pidió prendas de vestir que en ese momento vestía Sosa y que nada tenían que ver con las descripciones que la investigación requería pero de todos modos el comisario pidió se secuestren, siendo que buscaba zapatillas negras con tiras blancas y Sosa calzaba deportivas grises con rojo, además buscaban un pantalón deportivo negro cuando a Sosa le retienen un pantalón de jenas negro muy gastado. De esta forma el presidente de “Colegio” hizo su descargo en redes sociales.

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Fuente: Conectados Concordia

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