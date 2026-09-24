Aprehendieron a dos hombres con millones de pesos, dólares y joyas de dudosa procedencia

Dos hombres fueron aprehendidos en la zona de San Juan y Coldaroli luego de que la Policía los interceptara mientras caminaban. Al identificarlos, los efectivos observaron que llevaban una importante cantidad de dinero y joyas, cuya procedencia no pudieron justificar

Según informaron judiciales a Concordia Policiales, se trata de Antonio Abel Pera de 36 años y Juan Pablo Sabat, de 26, ambos domiciliados en la provincia de Misiones.

Durante el procedimiento se secuestraron 5.240.000 pesos argentinos, 500 dólares, dos celulares, cinco alhajas de oro, un reloj y prendas de vestir.

A raíz de lo incautado, la fiscal Julia Rivoira dispuso la aprehensión de ambos hombres por el delito de receptación dolosa.

De acuerdo a lo informado, los dos tendrían antecedentes por estafas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” en distintas provincias.

Ahora, la policía continúa con la investigación sobre todo para determinar la procedencia de los elementos secuestrados, de acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales.

Fuente: Policiales Concordia

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