Chocó contra una camioneta estacionada en Concordia y dio positivo en alcoholemia

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Eva Perón y calle Salto Uruguayo, donde debió intervenir personal de Comisaría Tercera.

De acuerdo con las primeras actuaciones, una camioneta Chevrolet Blazer circulaba por calle Salto Uruguayo en sentido norte-sur cuando, al realizar una maniobra de giro y por causas que se tratan de establecer, terminó colisionando contra una Fiat Toro que se encontraba estacionada en el lugar.

Afortunadamente, el impacto no provocó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales en los vehículos involucrados.

Ante lo sucedido, se solicitó la presencia de personal de Tránsito Municipal, que procedió a realizar el correspondiente control de alcoholemia al conductor de la Chevrolet Blazer.

El resultado del test fue positivo, con 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra considerablemente elevada y que supera ampliamente el límite permitido por la normativa vigente, que establece tolerancia cero de alcohol al volante.

Como consecuencia de la infracción, los agentes municipales labraron el acta correspondiente y dispusieron la retención preventiva de la camioneta involucrada, que posteriormente fue trasladada mediante una grúa municipal hasta las dependencias de la Dirección de Tránsito.