Condenaron a seis años a un hombre que vendía cocaína mientras cumplía prisión domiciliaria

El juez de Garantías, Mauricio Guerrero, condenó a un hombre de la ciudad de San Salvador, identificado como Adán Nahuel Ríos de 28 años, a seis años de prisión de cumplimiento efectivo. Fue luego de que reconociera su responsabilidad en dos hechos vinculados con la tenencia de cocaína con fines de comercialización y por haber recibido y ocultado un televisor que había sido robado.

La sentencia fue dictada luego de homologar el juicio abreviado entre la fiscal de San Salvador, Camila Barhich, y la defensora del imputado, Dra. María Rosa Corsini.

De acuerdo con la resolución judicial, el primero de los hechos ocurrió el 10 de diciembre de 2025, durante un allanamiento realizado en un domicilio de calle Crispín Velázquez de San Salvador. En ese lugar, Ríos tenía en su poder un televisor Philips de 32 pulgadas que había sido denunciado como robado tres días antes.

El juez consideró acreditado que el hombre había recibido y ocultado el televisor con conocimiento de su origen ilícito. El elemento fue encontrado durante el allanamiento y posteriormente reconocido por la damnificada como de su propiedad. La acusación también fue respaldada por registros fílmicos incorporados a la investigación.

En el mismo procedimiento, la Policía secuestró cocaína, dinero en efectivo, dos balanzas digitales y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga. Entre la sustancia encontrada había envoltorios de cocaína, según consta en la sentencia.

El segundo hecho ocurrió el 26 de febrero de 2026, cuando se realizó otro allanamiento en un domicilio de calle Santa Teresita de San Salvador. Allí se encontraron distintos envoltorios con cocaína, una balanza de precisión con restos de cocaína, recortes de nylon y dinero en efectivo.

Un dato que fue especialmente valorado por el juez es que este segundo hecho ocurrió mientras Ríos se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria. Para Guerrero, esa circunstancia evidenció un mayor desprecio por las restricciones impuestas por la Justicia.

La sentencia también tuvo en cuenta que Ríos ya había sido condenado en mayo de 2025 a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de tenencia simple de estupefacientes y desobediencia judicial. Como los nuevos hechos fueron cometidos durante el período de vigencia de aquella condena, el juez resolvió revocar la condicionalidad.

Finalmente, Guerrero hizo lugar al acuerdo alcanzado por las partes y fijó una pena única de seis años de prisión de cumplimiento efectivo.

De esta manera, Ríos fue declarado autor material y penalmente responsable de los delitos de receptación dolosa y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en dos hechos y en concurso real.

Por último, se ordenó el traslado de Ríos a la unidad penal que determine el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, de acuerdo con la disponibilidad de cupo. Actualmente se encuentra con prisión preventiva en la Unidad Penal N°3 de Concordia.

Fuente: Policiales Concordia

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