Continúa por tierra y agua la búsqueda de Marcos Almada

La búsqueda de Marcos Almada continúa con un operativo que se intensificó durante la tarde de este viernes 9 de octubre, cuando, pasadas las 15 horas, la Policía reanudó los rastrillajes para intentar dar con el paradero del joven, quien permanece desaparecido desde el pasado lunes 5 de octubre.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, al operativo se sumó personal de Bomberos Voluntarios y de la Prefectura Naval Argentina, cuyos efectivos trabajan junto a la Policía en las tareas de búsqueda.

Los rastrillajes se desarrollan por tierra y, durante esta nueva etapa del operativo, también se extendieron al agua. Para ello, se incorporaron piraguas de la propia policía y de Bomberos Voluntarios como así también embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, ampliando así el radio de búsqueda en el sector donde se concentran los trabajos.

Uno de los puntos en los que se focaliza el procedimiento está relacionado con el trabajo realizado por un can de la Policía de Entre Ríos, que marcó esa zona como uno de los lugares que habría frecuentado el joven. A partir de esa marcación, los efectivos intensificaron las tareas en el lugar para tratar de encontrar algún indicio que permita avanzar en la investigación.

En paralelo, el personal policial continúa trabajando sobre las imágenes registradas por cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es reconstruir los últimos movimientos de Almada y establecer los lugares por los que habría pasado desde que se retiró de su domicilio.

Cabe recordar que el joven se ausentó de su vivienda el lunes 5 de octubre por sus propios medios y, desde entonces, se llevan adelante distintas tareas para dar con su paradero.

Fuente: Policiales Concordia

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