Cuatro allanamientos por amenazas: dos detenidos y una moto secuestrada

Personal de Comisaría Séptima realizó cuatro allanamientos en distintos puntos de Concordia, en el marco de una investigación por amenazas iniciada a partir de un hecho ocurrido el pasado 4 de noviembre. Como resultado de los procedimientos, un hombre fue detenido y se secuestró una motocicleta que estaría vinculada con el episodio investigado.

Las medidas judiciales permitieron, además, incautar distintos elementos considerados de interés para el avance de la causa, que continúa en etapa de investigación.

Durante los allanamientos, los efectivos localizaron y detuvieron a uno de los hombres sindicados como presuntos involucrados en el hecho, sobre quien pesaba una orden de búsqueda y detención vigente.

En tanto, el otro sospechoso ya había sido aprehendido anteriormente por personal de la misma dependencia, en el marco de actuaciones por resistencia a la autoridad y amenazas.

De esta manera, ambos presuntos involucrados se encuentran detenidos, mientras que la motocicleta que habría sido utilizada en el hecho quedó formalmente secuestrada y a disposición de la Justicia.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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