Desde la Policía Científica precisaron que la lluvia afectó la reconstrución de la frenada en el fatal siniestro vial en la avenida San Lorenzo

Tal y como informara Concordia Policiales, un motociclista de 23 años, identificado como Gonzalo Izaguirre, perdió la vida tras protagonizar un siniestro vial en la esquina de avenida San Lorenzo y Laprida, donde los semáforos se encontraban funcionando de manera intermitente al momento del hecho.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, Izaguirre circulaba a bordo de una motocicleta Keller de 110cc por calle Laprida, en sentido sur-norte, e intentaba atravesar la avenida San Lorenzo cuando fue colisionado por un Chevrolet Spin que circulaba por la avenida en sentido este-oeste. El automóvil era conducido por un joven de 18 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista salió despedido y terminó cayendo sobre la ochava ubicada en la esquina de San Lorenzo y Laprida, falleciendo prácticamente en el acto como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro.

Al respecto, el segundo jefe de la Policía Científica, Luciano Cardozo, contó detalles del trabajo realizado en la reconstrucción de la escena y explicó que “concurrimos al lugar a los fines de hacer el trabajo de Policía Científica, que consiste en una inspección ocular con una planimetría y registros fotográficos para tratar de dejar plasmado todo lo que es el residuo del siniestro. Se pudo constatar que, efectivamente, el choque se había dado entre dos unidades, un auto y una motocicleta”.

Asimismo, indicó que “se estableció que el auto era de marca Chevrolet, modelo Spin, de color negro, que circulaba por calle Boulevard San Lorenzo, conducido por una persona de 18 años. Y por otra parte, una motocicleta marca Keller, de color rojo, 110 centímetros cúbicos, conducida por una persona, con un solo ocupante, que es el motociclista, quien circulaba por calle Laprida desde el cardinal sur hacia el norte. Al llegar a la intersección se produce el impacto, el motociclista resulta despedido y pierde la vida”.

Consultado sobre si el motociclista llevaba colocado el casco protector, Cardozo señaló que “al momento de la inspección no se pudo constatar la presencia de casco protector, así que se presume que no lo tenía colocado”. Además, mencionó que al momento del choque los semáforos ubicados en la esquina se encontraban funcionando de forma “intermitente”.

En cuanto a la trayectoria de los vehículos tras el impacto y si se pudo establecer que alguno de ellos frenó o continuó varios metros hasta detenerse, Cardozo precisó que “sí, hay una trayectoria de aproximadamente 20 metros, desde el lugar en que se presume el impacto hasta donde quedan estacionadas las unidades”, en referencia al automóvil involucrado.

Por último, el segundo jefe de la Policía Científica remarcó un factor que también fue tenido en cuenta durante las pericias, al señalar que “cabe destacar que al momento del siniestro llovía”, por lo que “al encontrarnos con la cinta mojada, por ahí no se refleja lo que es la difracción y la frenada en ese momento”.

Fuente: Policiales Concordia

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