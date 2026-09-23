Detuvieron a un adolescente de 15 años que tenía un arma de fuego cargada en una plaza

El personal de la Guardia Especial, a cargo del subcomisario Juan Ojeda, detuvo durante la madrugada de este miércoles a un adolescente de 15 años que tenía un arma de fuego cargada en una plaza del barrio Constitución.

El procedimiento ocurrió alrededor de la 2 de la madrugada, cuando los efectivos realizaban una recorrida preventiva por la zona de calle 2 de Abril y Dr. Sauré y observaron a dos adolescentes en la vía pública, en el centro de la plaza del barrio Constitución.

Al acercarse e identificarlos, los funcionarios realizaron un palpado preventivo y constataron que uno de ellos llevaba un arma de fuego.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal Julia Rivoira, quien dispuso la intervención de personal de Policía Científica.

En el lugar, los efectivos constataron que se trataba de un arma de fuego calibre .22, que tenía siete cartuchos colocados en el tambor.

Finalmente, la fiscal dispuso la detención del adolescente de 15 años que llevaba el arma, mientras que el otro joven, también de 15 años, fue trasladado para su correcta identificación.

Fuente: Policiales Concordia

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