Detuvieron a un empleado municipal tras ser interceptado con envoltorios de cocaína

En la noche de este jueves 11 de septiembre, el personal policial intervino calle Dr. Sauré y Vera Peñaloza, en el marco de los operativos de saturación que se vienen desarrollando en distintos sectores de Concordia.

Durante el despliegue, el personal de la Sección Motorizada y de Cuerpo y Guardia identificó a un hombre de 40 años, quien al advertir la presencia policial se descartó de varios envoltorios que contenían una sustancia blanquecina.

Ante esta situación, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las tareas de campo y constató que se trataba de envoltorios con cocaína y uno con marihuana.

Informada de la situación, la fiscal Daniela Montangie, dispuso la aprehensión del hombre por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes.

De acuerdo a lo que se informó a Concordia Policiales, el aprehendido es empleado de la Municipalidad de Concordia y presta servicio en el área de recolección de residuos, dependiente de la Secretaría de Servicios Urbanos.

A raíz de su detención, desde la Municipalidad y por orden del presidente municipal, Francisco Azcué, se iniciará un sumario administrativo.

Fuente: Policiales Concordia

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