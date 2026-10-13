Detuvieron a un influencer tras ser interceptado con 38.000 comprimidos de Rohypnol, la pastilla conocida como “la droga del abuso sexual”

Un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 14 permitió que personal de la Policía de Entre Ríos (PER), del puesto caminero Paso Cerrito, secuestrara 38.005 comprimidos de Rohypnol que estaban ocultos en distintos sectores de un vehículo acondicionado para el transporte de la droga.

Por el hecho fueron detenidos dos hombres oriundos de Córdoba, identificados como C. A. C. y M. A. K. S. La investigación apunta a que la droga habría sido ingresada desde Brasil y tendría como presunto destino, al menos, la ciudad de Villa Carlos Paz, donde residen los detenidos.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, los hombres circulaban en un Volkswagen Suran, y habían ingresado a Brasil el pasado 29 de septiembre y regresaron a la Argentina este 10 de octubre.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una causa que tramita ante el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, con intervención de la Secretaría Penal, a cargo del doctor Alan Bergdolt. Además de los comprimidos, se secuestraron el automóvil en el que eran transportados y tres teléfonos celulares.

La investigación no se limitó al hallazgo de la sustancia. A partir de las medidas ordenadas por el Juzgado Federal de Concordia, se realizaron tres allanamientos en domicilios de Villa Carlos Paz, que tuvieron la intervención de la policía de Entre Ríos, la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal y la División Unidad Operativa de Investigaciones Córdoba de la Policía Federal Argentina (PFA).

Durante los procedimientos se identificó a múltiples personas vinculadas con los imputados y se secuestraron más dispositivos electrónicos y documentación relacionada con la causa.

Las personas detenidas serán indagadas este martes por la jueza Analía Ramponi. Uno de ellos, M. A. K. S., es un conocido influencer de la provincia de Córdoba y además se desempeña como director de marca en la industria de la moda, también en esa provincia.

El Rohypnol, nombre comercial del flunitrazepam, es un sedante que puede producir somnolencia, pérdida de coordinación y amnesia. También se ha consumido en ámbitos recreativos, como fiestas y raves, donde sus efectos pueden provocar una importante disminución de la capacidad de reacción de quienes lo consumen.

Además, se lo conoce como “la droga del abuso sexual” o “la droga de las violaciones”, debido a que sus efectos incapacitantes y amnésicos pueden ser utilizados para facilitar delitos, en particular agresiones sexuales.

Antecedentes de secuestros de Rohypnol

El operativo se asemeja a actuaciones anteriores del Juzgado Federal de Concordia en investigaciones vinculadas con esta sustancia. En 2025 y 2023, en causas diferentes, la magistrada intervino en otros secuestros de Rohypnol, por una suma de casi 40.000 comprimidos y 52 kilos de la droga, respectivamente. En esos procedimientos también se realizaron detenciones y distintos allanamientos.

Fuente: Policiales Concordia

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