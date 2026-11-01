Dos allanamientos en Concordia terminaron con drogas secuestradas y tres personas detenidas

Dos allanamientos realizados durante la tarde del viernes 30 de octubre en Concordia culminaron con el secuestro de cocaína y marihuana y la detención de tres personas. Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Séptima y se llevaron adelante en el marco de una investigación por la sustracción de elementos de una vivienda.

Las medidas judiciales se concretaron de manera simultánea en dos domicilios: uno ubicado en inmediaciones de calle Los Benteveos al 2000 y otro en la intersección de Los Jilgueros y Los Gorriones. Ambos procedimientos arrojaron resultados positivos.

Durante uno de los operativos, los efectivos notificaron a un joven de 19 años e identificaron a otras cinco personas: tres mujeres y dos hombres. Sin embargo, cuando el personal ingresó a la vivienda, una de las mujeres y los dos hombres comenzaron a oponerse al procedimiento y ejercieron resistencia mediante agresiones físicas.

Según se informó, la mujer utilizó una tabla de cocina para golpear a los funcionarios policiales, mientras que los dos hombres los atacaron con golpes de puño. Ante esta situación, los efectivos procedieron a reducir a los involucrados y controlar el episodio para poder continuar con el allanamiento.

En el interior del inmueble, el personal policial encontró varios envoltorios que fueron sometidos a pruebas de campo por integrantes de la División Drogas Peligrosas. Los análisis arrojaron resultados positivos para cocaína y marihuana.

Finalmente, el fiscal en turno, Dr. Martín Núñez, dispuso la aprehensión de la mujer y los dos hombres involucrados, quienes quedaron vinculados a una causa por los supuestos delitos de Atentado y Resistencia contra la Autoridad y Tenencia Ilegal de Estupefacientes.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

Ver la página original