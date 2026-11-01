Dos concordienses intentaron escapar de un control policial y les encontraron un fusil sin documentación

Dos hombres oriundos de Concordia fueron identificados durante un operativo policial en la Ruta Provincial 22, en el departamento Federal, luego de intentar evadir un control vehicular. Durante la inspección del automóvil en el que se desplazaban, los efectivos encontraron un fusil de grueso calibre que no contaba con la documentación correspondiente.

El procedimiento se llevó adelante el viernes por la tarde y estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Federal, en conjunto con efectivos de la Comisaría Chañar.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados realizaban controles vehiculares cuando advirtieron que un Volkswagen Gol de color gris, que circulaba desde Concordia, realizó un giro en U al observar la presencia del operativo y emprendió la fuga.

Ante esta maniobra, los efectivos iniciaron una persecución que terminó a pocos metros del puesto de control, donde lograron interceptar el vehículo.

Durante la inspección del automóvil, los policías constataron que los ocupantes transportaban un fusil de repetición modelo A7, calibre 30-06 Springfield.

Al solicitar la documentación correspondiente, ninguno de los dos hombres pudo presentar la credencial de legítimo usuario ni los permisos que acreditaran la tenencia legal del arma de fuego.

Frente a esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Federal, a cargo del fiscal Martín Irurueta, quien dispuso el secuestro del fusil en el marco de una investigación por la presunta tenencia ilegal de arma de fuego.

Los ocupantes del Volkswagen Gol, de 25 y 28 años y ambos domiciliados en Concordia, fueron trasladados a la Jefatura Departamental Federal por disposición judicial y quedaron supeditados a la investigación.

Además, los efectivos procedieron a la retención del automóvil debido a que sus ocupantes tampoco contaban con la documentación obligatoria para circular.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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