Dos personas fueron detenidas en Concordia durante operativos policiales y secuestraron cocaína

Dos personas fueron detenidas en Concordia durante una serie de Operativos Saturación realizados este jueves en distintos barrios de la ciudad. Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de diferentes áreas de la Jefatura Departamental Concordia y permitieron secuestrar envoltorios con cocaína.

Uno de los hechos ocurrió en inmediaciones de las calles Laprida y Pueyrredón, donde efectivos policiales interceptaron e identificaron a un hombre que, al advertir la presencia de los uniformados, intentó descartarse de varios envoltorios.

Posteriormente, personal de la División Drogas Peligrosas realizó las pruebas de campo correspondientes, que arrojaron resultado positivo para cocaína.

El segundo procedimiento tuvo lugar en la zona de calles La Pampa y las vías, donde los efectivos observaron a un motociclista que, al advertir el control policial, intentó evadirlo y se dio a la fuga.

El sujeto fue rápidamente interceptado por personal motorizado en la intersección de Feliciano y España. En ese lugar, también habría intentado desprenderse de envoltorios que llevaba consigo.

Tras las tareas de campo realizadas por la División Drogas Peligrosas, se confirmó que la sustancia incautada también era cocaína.

Ambos procedimientos se llevaron adelante con conocimiento de la fiscal Julia Rivoira.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

Ver la página original