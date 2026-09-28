El delito que la Justicia Federal le atribuyó a los brasileños detenidos con la segunda mayor incautación de drogas sintéticas de la historia argentina

Los seis ciudadanos brasileños detenidos tras el secuestro de 38,615 kilos de metanfetamina y 7,258 kilos de pastillas de éxtasis, fueron imputados por la Justicia Federal por el delito de transporte agravado de estupefacientes por la intervención organizada de tres o más personas.

Las seis personas tuvieron audiencia durante el cierre de la última semana ante la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, y luego de la imputación continuarán detenidas. Ahora, la Justicia Federal deberá resolver en los próximos días la situación procesal de cada uno de los involucrados.

Los detenidos son Christian Thiery Rodrigues, Cesar Henrique Garcia Sgarbi, Maria Izabela Coelho, Raiane Proenca Dos Santos, Vitor Dos Santos Bezerra Moretti y Yuri Belo Massaroni.

El procedimiento había permitido secuestrar un cargamento que, de acuerdo con las estimaciones realizadas en la investigación, tendría un valor aproximado de 2.500 millones de pesos. Por el volumen de drogas sintéticas incautado, el operativo se convirtió en uno de los mayores secuestros de este tipo de sustancias registrados en el país y quedó por debajo del procedimiento realizado el 16 de septiembre en Zárate, donde fueron incautados 52 kilos de MDMA de máxima pureza, considerados por el Gobierno nacional como el mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta ese momento en la Argentina.

El operativo de Zárate fue resultado de una investigación de alta complejidad llevada adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en coordinación con la Dirección General de Aduanas de ARCA, y con intervención de la Justicia Penal Económica y la PROCUNAR. La investigación se había iniciado en marzo a partir de información aportada por la DEA de los Estados Unidos sobre una organización criminal transnacional que buscaba introducir grandes cantidades de drogas sintéticas al país.

El cargamento estaba oculto en distintos compartimentos de una camioneta proveniente del puerto de Amberes, Bélgica. Mediante tecnología de inspección no intrusiva se detectaron densidades anómalas en sectores internos del vehículo que no coincidían con su estructura original, por lo que los investigadores realizaron una requisa más exhaustiva.

Durante la inspección encontraron inicialmente 20 kilos de MDMA en estado sólido, granulado y cristalino. Luego, al desmontar otros sectores del vehículo, hallaron otros 32 kilos, alcanzando un total de 52 kilos de MDMA de máxima pureza. De acuerdo con las estimaciones oficiales, con esa cantidad se podrían haber elaborado aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis.

A partir de ese procedimiento, la investigación también avanzó sobre la estructura logística de la organización y permitió detener a un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino, además de realizar allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Salta. También se dispuso una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano señalado como parte de la coordinación del traslado del vehículo.

El operativo comenzó minutos antes de las 9 de la mañana del martes 22 de septiembre, cuando efectivos del Puesto Caminero de Paso Cerrito, al norte del departamento Federación, detuvieron la marcha de un Hyundai HB20 con patente brasileña.

Luego de controlar la documentación, los funcionarios se disponían a realizar el procedimiento con el perro detector de drogas. Sin embargo, cuando el conductor advirtió la presencia del can, aceleró y escapó.

A unos dos kilómetros del puesto, el vehículo fue encontrado abandonado y el conductor se escondió en un campo. La búsqueda del sospechoso continuó durante varias horas.

Los investigadores, además, relacionaron ese automóvil con otro vehículo brasileño que había sido controlado poco antes en el mismo puesto caminero. Se trataba de un Chevrolet Onix gris, en el que viajaban dos hombres.

Uno de ellos fue identificado como Vitor Dos Santos Bezerra Moretti, de 30 años, oriundo de Jaraguá do Sul, en el estado de Santa Catarina. El hombre se retiró del puesto sin solicitar la devolución de su licencia de conducir, situación que también llamó la atención de los investigadores.

El Chevrolet Onix fue localizado posteriormente en una estación de servicio YPF ubicada en el acceso a Federación. El vehículo estaba cerrado y sin ocupantes. Al analizar las cámaras de seguridad del lugar, los investigadores observaron que los dos hombres habían subido posteriormente a un Ford Fiesta blanco.

Ese automóvil fue finalmente interceptado horas después en el puesto caminero de Bella Vista, en el departamento Uruguay. En su interior viajaban cinco ciudadanos brasileños. Se trata de Vitor Dos Santos Bezerra Moretti, Cesar Henrique Garcia Sgarbi, Christian Thiery Rodrigues, Maria Izabela Coelho y Raiane Proenca Dos Santos.

Los tres vehículos fueron sometidos a una requisa y los investigadores encontraron la droga oculta en distintos sectores de los rodados, entre ellos paneles, asientos y una rueda de auxilio. En total se secuestraron 38,615 kilos de metanfetamina y 7,258 kilos de pastillas de éxtasis.

Mientras tanto, el conductor del primer Hyundai permanecía prófugo. Finalmente, alrededor de las 18, fue localizado sobre la Ruta Nacional 14, desorientado y con el, luego de haber permanecido varias horas perdido en una zona de monte. Se trataba de Yuri Belo Massaroni, de 29 años, domiciliado en Río de Janeiro.

Fuente: Policiales Concordia

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