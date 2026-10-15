El juez Bastián rechazó el pedido de apartar al fiscal Arias en la investigación contra el exgobernador Bordet

En una audiencia de resolución llevada a cabo este martes 13 de octubre en los tribunales de Concordia, el juez de Garantías, Edwin Ives Bastian, desestimó el pedido de recusación planteado por el abogado de la familia Bordet, el Dr. Jorge Romero, contra el Dr. José Emiliano Arias.

El planteo se enmarcó en la causa caratulada “D’Ambros, Héctor Daniel s/ Su denuncia” (Legajo N.º 1935-OGA). Tras evaluar los argumentos, el magistrado consideró que no se verificaron elementos que permitan avizorar un temor objetivo de parcialidad ni una afectación grave al principio de objetividad exigido por la Ley 10.407 y el Código Procesal Penal de Entre Ríos.

La resolución del juez Bastián llega después de la tensa audiencia del lunes 5 de octubre, en la cual el abogado Jorge Romero había acusado a Arias de filtrar información a la prensa, tener una ideología antiperonista y haber, supuestamente, coaccionado a Norberto Flores, colaborador del contador Bordet y su esposa, también bajo investigación en la causa.

Fuente: Policiales Concordia

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