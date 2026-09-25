ESTE SÁBADO LA MUNICIPALIDAD REALIZARÁ UN NUEVO ABORDAJE TERRITORIAL - Conectados Concordia

Con la articulación simultánea de más de 20 áreas, la Municipalidad de Concordia llevará a cabo este sábado 26 de septiembre un nuevo abordaje territorial, destinado a acercar distintos servicios, trámites, asesoramiento y propuestas municipales a los vecinos.

La actividad se desarrollará desde las 10 horas, en la escuela N° 73 Pancho Ramírez, ubicada en calle Jorge Odiard al 1887. Estará dirigido para vecinos de los barrios Independencia, Pancho Ramírez, Pierrestegui, Gerardo Yoya, 11 de Junio y Constitución. Durante la jornada, la Dirección de Tránsito y Transporte brindará gestión y asesoramiento en Tarjeta SUBE, Boleto Estudiantil y Docente, examen teórico y práctico para carnet de conducir, con inscripción previa, comunicándose al 345 508 2277. Por su parte Salud estará completando calendarios de vacunación, realizará controles nutricionales, pediátricos y testeos. Veterinaria brindará servicios para mascotas, vacunación antirrábica, incluyendo castración con turno previo al 345 508 1414. Bromatología hará lo propio ofreciendo curso de manipulación de alimentos, con inscripción previa. Además, entre otras acciones, habrá asistencia y asesoramiento en programas sociales y/o discapacidad. Y servicios no arancelados como cortes de pelo para niños. Estos abordajes forman parte de una política de cercanía y presencia territorial, que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y generar espacios donde puedan plantear sus necesidades y encontrar respuestas concretas.

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Fuente: Conectados Concordia

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