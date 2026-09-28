Fue hospitalizado tras chocar a un vehículo cuando hacía “wheelie”

El hecho ocurrió en la esquina de calle Balcarce y Villaguay, donde impactaron una motocicleta Yamaha 150 y un Volkswagen Vento, según se informó a Concordia Policiales.

El siniestro se produjo cuando el conductor de la Yamaha circulaba por calle Balcarce, en sentido oeste-este, y por causas que se tratan de establecer impactó contra la parte delantera de un Volkswagen Vento que transitaba por Villaguay, de sur a norte.

De acuerdo a lo que detallaron fuentes judiciales, momentos antes del choque el motociclista circulaba realizando “wheelie”, es decir, levantando la rueda delantera de la moto.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat, a raíz de las lesiones que presentaba.

Fuente: Policiales Concordia

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