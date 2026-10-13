Fuerte choque entre dos camionetas dejó importantes daños materiales

El personal de la Dirección de Tránsito intervino en un siniestro vial ocurrido en la esquina de calles Chabrillón y San Juan, donde colisionaron dos camionetas, una Toyota Hilux y una Chevrolet S10.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, presente en el lugar, la Chevrolet S10 circulaba por calle San Juan en sentido sur-norte, mientras que la Toyota Hilux lo hacía por Chabrillón en sentido este-oeste. Por causas que se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron en la mencionada esquina.

A raíz del fuerte impacto, las dos camionetas sufrieron importantes daños materiales. No obstante, no se registraron personas lesionadas.

Asimismo, Concordia Policiales pudo saber que en la Toyota Hilux viajaba una persona, mientras que en la Chevrolet S10 se trasladaban dos ocupantes.

Fuente: Policiales Concordia

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