Golpe al narcomenudeo: detenidos y más de 100 gramos de cocaína secuestrados en Pampa Soler - Conectados Concordia

Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó adelante este lunes en el barrio Pampa Soler de Concordia, donde la Policía de Entre Ríos realizó cinco allanamientos simultáneos que terminaron con cinco personas detenidas y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización de drogas.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la División Drogas Peligrosas, en el marco de una investigación judicial, por orden del juez Mauricio Guerrero, a pedido del fiscal Fabio Zabaleta.

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron:

• Un trozo compacto de cocaína de 100,4 gramos.

• 40 envoltorios con cocaína listos para su distribución.

• Elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.

Como resultado del operativo, fueron detenidas cinco personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

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Fuente: Conectados Concordia

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