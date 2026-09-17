Interceptaron a un hombre que transportaba cigarrillos de origen extranjero en una moto

En el marco de un operativo realizado este martes, el personal de la Comisaría Octava interceptó en la zona de Ruta 4 y Closter a un hombre de 57 años que se trasladaba en una motocicleta Honda 110 cc. y llevaba una importante cantidad de cigarrillos y otros elementos.

Durante el procedimiento se secuestraron cajas de cigarrillos de distintas marcas, además de cinco paquetes de tabaco, 50 encendedores y tres paquetes de hojitas.

Según se informó, tomó intervención la División Aduana, desde donde se dispuso el secuestro de la mercadería por tenencia injustificada de mercadería extranjera con fines comerciales, en el marco del artículo 985 del Código Aduanero.

Por otra parte, la motocicleta en la que se trasladaba fue retenida por carecer de casco protector.

En continuidad con el operativo, también fue retenida otra motocicleta, una Gilera Smash 110 cc., conducida por un hombre de 32 años. En este caso, se labró el acta por circular sin casco y sin seguro obligatorio.

Fuente: Policiales Concordia

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