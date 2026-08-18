Inventó un asalto y el robo de un camión para cobrar el seguro

Un hombre denunció que había sido asaltado sobre la Autovía 18 y que delincuentes le habían robado un camión en el que transportaba una cisterna con 609 litros de gasoil, además de dinero y otros elementos. Sin embargo, luego de que los investigadores detectaran inconsistencias en su relato, terminó reconociendo que había inventado el hecho para cobrar el seguro.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, el supuesto asalto ocurrió el pasado 14 de agosto, alrededor de las 19:30, a la altura del kilómetro 231 de la Autovía 18, en jurisdicción de Estación Yeruá. El denunciante manifestó que circulaba en un Fiat Iveco Cursor 330, de color azul y con una batea blanca, transportando una cisterna con 609 litros de gasoil desde Buenos Aires hacia la Colonia Oficial N° 5, perteneciente a la Compañía Forestal del Sur.

Según su primera versión, al detenerse a orinar habría sido abordado por un hombre armado que le cubrió la cabeza y posteriormente lo trasladó algunos kilómetros, mientras otras personas se llevaban el camión. Asimismo, manifestó que le habían sustraído un teléfono Samsung A04, una billetera con $5.000 y un bolso que contenía $1.500.000 correspondientes a su sueldo.

A raíz de la denuncia, el personal de Comisaría Pedernal, División Drogas Peligrosas y Caminera, Puesto Concordia, trabajaron en el lugar. En este marco, personal de Caminera verificó mediante la patente que el camión denunciado como robado no había pasado por el peaje de Yeruá, situación que fue informada al fiscal Mario Figueroa.

Ante esta circunstancia, se volvió a entrevistar al denunciante para intentar determinar qué había ocurrido realmente y, durante esa segunda declaración, el hombre terminó reconociendo que “la denuncia era falsa”, admitiendo que hacía bastante tiempo que ya no tenía el camión y que había inventado el supuesto asalto con el objetivo de cobrar el seguro, además de señalar que había realizado la maniobra para hacerle un favor a sus patrones.

Asimismo, reconoció que había arrojado su teléfono celular y la billetera a la vera de la Ruta 18, mientras que el dinero que había denunciado como sustraído se encontraba en poder de su padre.

Por otra parte, personal de Policía Científica que había trabajado inicialmente en el lugar indicado por el denunciante tampoco encontró indicios compatibles con la comisión de un hecho delictivo.

En este marco, el fiscal Mario Figueroa dispuso que, una vez localizados los elementos mencionados por el hombre, se procediera a su aprehensión por el delito de falsa denuncia.

A partir de las directivas impartidas por la Fiscalía, personal policial realizó un rastrillaje en la zona y logró encontrar el teléfono celular y la billetera en el cantero central del segundo retorno, a la altura del kilómetro 231 de la Autovía 18, en sentido este-oeste.

Finalmente, los elementos fueron secuestrados y, tras una nueva comunicación con el fiscal interviniente, se dispuso que el hombre fuera correctamente identificado y quedara sujeto a las actuaciones correspondientes.

Mi nombre es Juan Ignacio Segovia. Me recibí en el Instituto del Profesorado Concordia de Técnico en Comunicación Social. Me especialicé a través de cursos en periodismo de investigación y judicial. Trabajé durante 9 años en el Diario Río Uruguay, donde di mis primeros pasos como profesional. A comienzos del 2023 tuve la idea de crear un sitio digital de noticias policiales y judiciales. Esa idea/sueño hoy ya es una realidad.

Fuente: Policiales Concordia

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