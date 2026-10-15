La causa dio un giro y ahora se investiga si golpearon al hombre de 70 años durante el robo en su vivienda

La investigación por el hecho ocurrido durante la noche de este martes en una vivienda de calle Güemes, donde un hombre de 70 años sufrió importantes lesiones en el rostro y en el cuero cabelludo, tomó otro rumbo y ahora se busca establecer si fue agredido por el delincuente que ingresó a su vivienda.

Tal como informara Concordia Policiales, en un primer momento trascendió que el hombre se habría golpeado contra una mesa cuando un delincuente intentó ingresar a su casa. Sin embargo, ahora desde el Ministerio Público Fiscal se investiga si las lesiones que presentaba fueron producto de golpes propinados por el asaltante durante el hecho o si efectivamente se produjeron al caer contra el mueble.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Concordia Policiales, el parte médico indicó que el hombre presenta un traumatismo encéfalocraneano leve, con edema periorbicular y una herida cortante en el cuero cabelludo, en el contexto de un intento de asalto.

Asimismo, Concordia Policiales pudo saber que durante la jornada de este jueves 15 de octubre, el hombre será evaluado por el médico forense, quien deberá realizar una constatación de las lesiones sufridas para determinar sus características y aportar elementos a la investigación.

De esta manera, se busca establecer cómo se produjeron las heridas y si el septuagenario fue agredido por la persona que ingresó a su vivienda o si se lastimó al caer contra una mesa, como se indicó inicialmente.

Fuente: Policiales Concordia

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