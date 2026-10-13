La Policía realizó allanamientos por venta de droga en domicilios de la familia Esteche

Desde las 17 horas de este lunes 12 de octubre, personal de la División Drogas Peligrosas, con el apoyo de la Guardia Especial, llevó adelante un total de cuatro allanamientos en el marco de una causa por narcomenudeo.

Los procedimientos fueron el resultado de una investigación de aproximadamente tres meses realizada por la División Drogas Peligrosas, bajo las directivas del fiscal Fabio Zabaleta.

A partir de las pruebas y los elementos recabados durante la pesquisa, se solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías.

El operativo se desarrolló en viviendas ubicadas sobre calle 25 de Mayo y 11 de Noviembre, y en la zona de calle Doctor Solari y Brown.

De acuerdo a la investigación, se trata de domicilios vinculados a la familia Esteche, cuyos integrantes fueron investigados por la comercialización de estupefacientes.

Según pudo saber Concordia Policiales, en dos de los domicilios allanados, la policía secuestró dosis de estupefacientes que se encontraban fraccionados y listos para su comercialización.

Además, incautaron dinero y teléfonos celulares.

Fuente: Policiales Concordia

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