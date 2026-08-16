Le revocaron la prisión domiciliaria a uno de los principales narcos del barrio Constitución y deberá volver a la cárcel

La Justicia Federal resolvió revocar la prisión domiciliaria de Marcos Antonio Delgado y ordenó su inmediato traslado a la Unidad Penal N° 3 de Concordia, donde continuará cumpliendo la condena que le fue impuesta por una causa por narcotráfico.

La medida fue adoptada por el Tribunal Oral Federal de Paraná, a partir de un planteo impulsado por el Ministerio Público Fiscal y sustentado, entre otros elementos, en un informe remitido por el fiscal de Concordia, José Arias, quien puso en conocimiento del tribunal una reciente imputación contra Delgado por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Según surge de la resolución, uno de los principales motivos que llevaron a la revocación del beneficio fue que Delgado incumplió las condiciones que le habían sido impuestas cuando se le concedió la prisión domiciliaria.

Entre las irregularidades señaladas por la Justicia se encuentra el cambio de vivienda sin autorización judicial. Los informes incorporados al expediente indican que dejó de residir en el domicilio autorizado y se trasladó a otra construcción ubicada en el mismo predio familiar, situación que nunca fue comunicada al tribunal.

Además, los jueces advirtieron que tampoco cumplió con la obligación de presentar cada quince días documentación médica sobre el estado de salud de su padre, circunstancia que había sido determinante para que se le otorgara la prisión domiciliaria. De acuerdo con la resolución, durante un extenso período no acreditó controles médicos ni el acompañamiento que justificaba el beneficio.

Otro de los aspectos valorados fue que, mientras cumplía la condena bajo la modalidad domiciliaria, Delgado apareció vinculado a distintas investigaciones penales. En particular, se destacó que el pasado 7 de julio fue aprehendido tras un allanamiento realizado por el personal de la comisaría Séptima, a cargo del comisario David Ortíz y el segundo jefe, Guillermo Almirón, y posteriormente imputado por la tenencia de envoltorios de cocaína que, según la acusación del fiscal Arias, estaban destinados a la comercialización.

También se tuvieron en cuenta informes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que reflejaron dificultades para localizarlo y supervisar el cumplimiento de la medida.

Frente a este escenario, la jueza Noemí Marta Berros concluyó que existieron incumplimientos suficientes para dejar sin efecto la prisión domiciliaria y ordenar que Delgado sea alojado nuevamente en una unidad penitenciaria.

Delgado había sido condenado por el Tribunal Oral Federal de Paraná a cuatro años y ocho meses de prisión por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de arma de guerra de uso civil y encubrimiento por la supresión de la numeración de un arma de fuego. Según el cómputo de pena, su condena vence el 16 de julio de 2027.

Fuente: Policiales Concordia

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