Los brasileños detenidos con el cargamento de drogas sintéticas habrían ingresado al país por un paso fronterizo no habilitado

El operativo desplegado este martes sobre la Ruta Nacional 14 permitió detener a seis personas de nacionalidad brasileña y secuestrar 38,615 kilos de metanfetamina y 7,258 kilos de pastillas de éxtasis. Se trata de un cargamento, que de acuerdo a las estimaciones, tendría un valor de 2.500 millones de pesos.

Según pudo saber Concordia Policiales, uno de los principales secuestros se produjo en un Hyundai que fue interceptado inicialmente en el puesto policial de Paso Cerrito, en el departamento Federación. En el vehículo se encontraron 37 paquetes que, según las primeras estimaciones, contenían alrededor de 21 kilos de metanfetamina, además de las pastillas de éxtasis.

Otro de los vehículos involucrados fue un Chevrolet Onix, que había sido abandonado en una estación de servicio YPF ubicada sobre la Ruta Nacional 14, en el acceso a la ciudad de Federación. En su interior fueron encontrados otros 33 paquetes de metanfetamina, que contendrían aproximadamente 17,5 kilos de esta sustancia.

De esta manera, entre el Hyundai y el Chevrolet Onix se contabilizaron alrededor de 38,615 kilos de metanfetamina, además de la importante cantidad de pastillas de éxtasis.

El tercer automóvil involucrado fue un Ford Fiesta, que fue interceptado en la zona de Bella Vista, en el departamento Uruguay. En ese vehículo se movilizaban cinco de los ciudadanos brasileños detenidos durante el procedimiento.

La secuencia comenzó en Paso Cerrito, cuando el conductor del Hyundai intentó evadir el control policial y escapó hacia una zona de monte. El vehículo fue abandonado a pocos kilómetros del puesto y posteriormente el hombre fue localizado y detenido en inmediaciones del arroyo Tiguá.

Los otros cinco ocupantes continuaron el recorrido a bordo de los otros vehículos. El Onix fue abandonado en la estación de servicio ubicada en el acceso a Federación, con parte del cargamento en su interior, mientras que los involucrados continuaron viaje hacia el sur de Entre Ríos hasta ser interceptados en el Ford Fiesta.

En total fueron detenidos seis ciudadanos brasileños, cuatro hombres y dos mujeres. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Concordia, que ahora deberá avanzar con las indagatorias.

Fuentes judiciales informaron a Concordia Policiales que, de acuerdo con lo constatado ante Migraciones, los seis brasileños habrían ingresado al país por un paso no habilitado, ya que no registran un ingreso oficial a la Argentina durante los últimos 60 días.

Fuente: Policiales Concordia

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