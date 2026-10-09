Prevén alrededor de 400 evacuados para la próxima semana por la creciente del río

El intendente Francisco Azcué encabezó este jueves una reunión de trabajo con los organismos que integran el Comité Operativo de Emergencia (COE) de Concordia, con el objetivo de continuar coordinando las acciones ante los efectos del fenómeno de “El Niño” y la consecuente creciente del río Uruguay.

De acuerdo a lo informado, el monitoreo y los pronósticos son analizados de manera permanente a partir de la información suministrada por el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). En base a esos datos, junto con el software de simulación de escenarios posibles desarrollado por el Ejército Argentino y la información aportada por el área de Datos Espaciales de la Municipalidad, se planifican las distintas actuaciones.

En este marco, Azcué explicó que “la información que vamos recabando a diario, nos permite ir articulando tareas como ser las evacuaciones y el traslado de personas como otras cuestiones relacionadas a la creciente. Para ello contamos con un Comité Operativo que está preparado y esta nueva reunión fue para continuar coordinando estas acciones, más allá del contacto diario que tenemos”.

Asimismo, sostuvo que “a medida que el río sube, los escenarios van cambiando. La información que nos suministró CTM indica que la semana próxima podría llegar a los 12,50 metros. Hoy ya sabemos cuántas personas se verían afectadas, donde viven, cuantos integrantes tienen cada familia, condiciones, necesidades de atención. No manejamos números, hablamos de personas”, remarcó.

A través del equipo de Abordaje Territorial, los potenciales afectados están siendo visitados para realizar un relevamiento previo y contar con la información necesaria antes de una eventual evacuación.

“Esto nos permite saber adónde hay que trasladarlos, si a un centro de evacuado o a la casa de un familiar. Tener esa previsibilidad es fundamental; trabajamos de esa forma y ni bien tenemos esa información, actuamos”, señaló Azcué.

En cuanto a los pronósticos, el intendente indicó que “nos manejamos por lo que nos dicen los profesionales. Actualmente estamos en la fase activa de El Niño que no es solamente la creciente del río sino que fue el temporal de julio o la tormenta de anoche. El pronóstico que tenemos ahora indica que la semana que viene estaríamos con el río a 12,50 metros”, reiteró.

Por último, solicitó a la comunidad que se mantenga informada a través de los canales oficiales de la Municipalidad o de CTM y recomendó que cada vecino vaya tomando las precauciones necesarias ante los días de intensas precipitaciones o tormentas.

Prevén alrededor de 400 evacuados

Por su parte, el secretario de Salud y coordinador del COE, Diego Sauré, señaló que de acuerdo a “los datos que hoy tratamos para la semana que viene, estamos hablando de llegar a 400 evacuados aproximadamente”.

En ese sentido, remarcó que “consideramos que es muy importante manejar información oficial porque es precisa y nos permite actuar anticipadamente”.

Además, Sauré ratificó que la línea de comunicación habilitada para recibir solicitudes de asistencia por la creciente es el 105.

“Se ha hecho una inversión importante para contar con mayor capacidad de recepción y evitar colapsos y en el caso de que alguien llame a Bomberos o la Policía, desde estas instituciones se comunican con nosotros y se activan los protocolos. Cada traslado quedará registrado”, explicó.

Finalmente, sostuvo que “El Niño no es solamente la creciente del río, fueron las últimas tormentas y vamos a tener seguramente fenómenos de este tipo en los próximos meses. Hay un trabajo preparado para ser lo más eficiente posibles ante cada escenario porque acá lo que más importa es la asistencia a la población y para eso nos preparamos. Ojalá, y es el deseo de todos, sea lo más leve posible”.

Fuente: Policiales Concordia

Ver la página original