Quiénes son los tres detenidos y qué secuestró la Policía tras los allanamientos por las estafas con comprobantes truchos

El personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Concordia llevó adelante este martes 15 de septiembre, cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una investigación por una serie de estafas cometidas contra empresas de distintas provincias mediante el uso de comprobantes de transferencias bancarias apócrifos.

Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal José Arias y ordenados por el juez de Garantías, Francisco Ledesma, luego de una investigación que permitió establecer al menos once hechos ocurridos entre marzo y agosto de 2026.

De acuerdo con las tareas investigativas, los involucrados se habrían contactado con empresas de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, principalmente ferreterías y casas de electrónica, simulando la compra de distintos productos. Para concretar las operaciones enviaban comprobantes de transferencias falsos y, cuando los comerciantes advertían que el dinero no había ingresado a sus cuentas, los estafadores argumentaban que existía una demora bancaria.

De esta manera, los comerciantes enviaban la mercadería hacia Concordia mediante empresas de transporte. Una vez que los productos llegaban a la ciudad, eran retirados por fleteros y, mediante diferentes engaños, trasladados a domicilios de terceras personas para dificultar su localización.

Luego, la mercadería era comercializada en distintos negocios de la ciudad a valores inferiores a los habituales. El dinero obtenido era recibido en efectivo o mediante transferencias a cuentas vinculadas a familiares.

Como resultado de los cuatro allanamientos fueron detenidas tres personas mayores de edad, sobre quienes pesaba un pedido de captura y detención emitido por el Juzgado de Garantías.

Se trata de Jorge David Delgado, alias “Charchi”, de 55 años; Sol Macarena Alem, de 23 años; y Alexis Damián Rivero, de 23 años.

Entre lo incautado se encuentran 19 teléfonos celulares, chips, cuatro posnet, un DVR, documentación y anotaciones varias, tres pendrive, 16 cámaras de seguridad y dos tablets.

También fueron secuestrados distintos productos que serían de interés para establecer el origen de la mercadería investigada, entre ellos dos bultos con estiradores de espalda y soportes lumbares, un bulto con organizadores tipo gancho para tazas, un taladro inalámbrico, un ventilador, un purificador de aire, un calefactor, un proyector, un juego de grifería y un bulto cerrado con contenedores de plástico.

Asimismo, la Policía incautó un bulto con nueve cajas de lápices marca Filgo, un reflector marca Candela de 100 watts, un plafón LED circular, un parlante inalámbrico, un micrófono con cable de alimentación, una cafetera, 19 auriculares y cinco cabezales de cargadores.

Además, se procedió al secuestro de dinero en efectivo por una suma superior al millón de pesos.

Según se informó a Concordia Policiales, la pesquisa continuará con el análisis de los teléfonos celulares, dispositivos, documentación y demás elementos secuestrados, con el objetivo de determinar la posible existencia de otros hechos y establecer la participación que habría tenido cada uno de los involucrados.

Fuente: Policiales Concordia

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