Secuestraron cocaína durante un operativo policial y retuvieron una motocicleta - Conectados Concordia

Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, personal policial realizó un Operativo Saturación en inmediaciones de calles Mario Gatto y Chile, en Concordia, con intervención del Grupo Especial Concordia, la Sección Motorizada y personal de Cuerpo y Guardia.

En el marco del procedimiento, los efectivos interceptaron a un joven de 23 años que circulaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash de 110 cc. Durante la intervención observaron que llevaba un bulto en uno de sus bolsillos, por lo que solicitaron la presencia de personal de la División Drogas Peligrosas.

Al lugar arribaron los funcionarios especializados junto al can detector de narcóticos “Mali”, que realizó una marcación positiva sobre el joven.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal interviniente, Dra. Musiolotis, quien gestionó ante la autoridad judicial la correspondiente orden de requisa personal y del rodado.

Una vez autorizada la medida, los efectivos encontraron en el interior de la billetera del joven varios envoltorios que contenían cocaína, procediendo al secuestro de la sustancia.

Tras informar lo actuado a la Fiscalía, se dispuso la correcta identificación del joven y la continuidad de las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, la motocicleta fue retenida debido a que el conductor no contaba con la documentación exigible.

Las diligencias judiciales y administrativas continuaron conforme a lo dispuesto por las autoridades intervinientes.

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Fuente: Conectados Concordia

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