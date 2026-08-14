Secuestraron más de 150 envoltorios de cocaína y detuvieron a un joven en el barrio Villa Busti

En el marco de un operativo saturación desplegado durante la tarde de este martes 11 de agosto, en el barrio Villa Busti, el personal policial secuestró más de 150 envoltorios de cocaína que se encontraban listos para su comercialización y detuvo a un joven de 30 años.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, el procedimiento se inició cuando los funcionarios policiales interceptaron a dos jóvenes que, al advertir la presencia de los uniformados, intentaron descartar distintos elementos.

Uno de ellos arrojó una media que contenía varios envoltorios y piedras de cocaína. Al ser demorado, se constató que se trataba de un joven de 30 años, quien previamente había ingresado a una casilla abandonada, donde se encontraba su hermano de 17 años.

Al notar la presencia policial, el adolescente también intentó descartar otra media que contenía envoltorios y una piedra de cocaína, aparentemente destinada a su fraccionamiento y posterior armado de más envoltorios.

Ante esta situación, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, cuyos efectivos realizaron las pruebas correspondientes y confirmaron que se trataba de cocaína.

Asimismo, durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares y 23.500 pesos en efectivo.

Por disposición del fiscal Martín Núñez, el joven de 30 años quedó detenido quedando a disposición de la Justicia.

Fuente: Policiales Concordia

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