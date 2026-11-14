Secuestraron una máquina frontal Fiat R60 que tenía pedido judicial en Entre Ríos

Personal de la Comisaría de Calabacilla secuestró una máquina frontal marca Fiat, modelo R60, que registraba un pedido judicial vigente. El procedimiento se llevó adelante a las 14 de este martes 10 de noviembre, como parte de las tareas investigativas que continuaron luego de los allanamientos realizados durante el fin de semana.

La investigación se originó a partir de un conflicto por la compra de la maquinaria. Según se informó, un ciudadano había entregado una suma de dinero y acordado pagar el saldo restante en cuotas. Sin embargo, ante el atraso en los pagos, el vendedor se presentó en el lugar y retiró la máquina, argumentando que lo hacía por el incumplimiento de las condiciones pactadas.

A partir de las actuaciones realizadas, los efectivos procedieron al secuestro de una máquina frontal Fiat R60, de color naranja, equipada con una pala frontal marca Omar Martín.

Sobre el equipo pesaba un pedido de secuestro dispuesto mediante el Oficio N.º 4893, emanado del Juzgado de Garantías a cargo del juez Edwin Ives Bastian.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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