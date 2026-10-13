Seis detenidos tras los allanamientos por venta de droga a la familia Esteche

Tal y como informara Concordia Policiales, en la tarde de este lunes 12 de octubre, el personal de la División Drogas Peligrosas, con el apoyo de la Guardia Especial, llevó adelante cuatro allanamientos en viviendas vinculadas a la familia Esteche, en el marco de una causa por narcomenudeo que se tramita en el despacho del fiscal Fabio Zabaleta.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, los procedimientos fueron el resultado de una investigación de aproximadamente tres meses, durante la cual se habrían reunido pruebas sobre la presunta comercialización de estupefacientes desde los domicilios allanados.

Como se detallara oportunamente, el operativo se realizó en viviendas ubicadas sobre calle 25 de Mayo y 11 de Noviembre, y en la zona de calle Doctor Solari y Brown.

Como resultado de los allanamientos, la Policía secuestró envoltorios con cocaína y marihuana, la suma de $1.137.000, siete teléfonos celulares, además de elementos que estarían vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

Asimismo, a raíz de lo incautado, el fiscal Zabaleta dispuso la detención de seis personas, tres hombres y tres mujeres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Fuente: Policiales Concordia

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