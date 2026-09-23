Todo lo incautado en los allanamientos que permitió desarticular una red de contrabando

Una investigación de la Prefectura permitió secuestrar 6.300 cartones de cigarrillos paraguayos, 8.550 dispositivos de vapeo y recargas, dinero en distintas monedas, armas, teléfonos celulares, computadoras y una gran cantidad de mercadería, durante once allanamientos realizados en Concordia y Posadas.

Los procedimientos se concretaron en el marco de una investigación que se extendió durante poco más de un año y apunta a una presunta organización dedicada al contrabando.

Entre la mercadería secuestrada también se encontraron más de mil prendas de vestir, más de 700 pares de anteojos, cubiertas para camión, perfumes, cosméticos, medicamentos, agroquímicos, productos veterinarios y artículos de bazar.

De acuerdo con la hipótesis investigativa, la organización se abastecía desde Misiones y trasladaba la mercadería hacia distintos puntos de Entre Ríos. En Concordia, distintos integrantes se habrían encargado de recibir, transportar y almacenar los cargamentos para luego cruzarlos clandestinamente hacia Uruguay, por medios fluviales o terrestres.

La operatoria habría contado con distintos eslabones, entre ellos proveedores, transportistas, personas encargadas de los depósitos y quienes tenían a su cargo el movimiento de los cargamentos.

Durante la investigación, la Prefectura realizó tareas de vigilancia, seguimientos, registros audiovisuales, análisis de comunicaciones y relevamientos de vehículos e inmuebles que permitieron avanzar sobre la presunta estructura.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, y la Secretaría Penal a cargo del Dr. Alan Bergdolt.

La investigación también busca determinar si la presunta organización habría contado con algún tipo de connivencia de personal aduanero o de fuerzas de seguridad, una cuestión que todavía se encuentra bajo análisis.

Además, en dos inmuebles contiguos fueron encontradas plantas de marihuana, lo que dio origen a una actuación independiente por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Fuente: Policiales Concordia

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