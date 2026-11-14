Tres hombres fueron detenidos con 55 envoltorios de cocaína en un operativo policial

Tres hombres, de 42, 37 y 50 años, fueron detenidos durante un procedimiento policial en el que se secuestraron 55 envoltorios de cocaína. El operativo se llevó adelante el martes 10 de noviembre, alrededor de las 13, en inmediaciones de las calles La Rioja y Pública 1.

Según se informó, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizaba tareas de patrullaje por la zona cuando observó a tres hombres que se encontraban en la vía pública y advirtió una presunta actividad de comercialización de estupefacientes.

Al notar la presencia de los efectivos, los sospechosos intentaron desprenderse de una bolsa de nylon que contenía 55 envoltorios. Ante esta situación, intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas de campo correspondientes y confirmó que la sustancia era cocaína.

Por disposición de la fiscal Dra. Daniela Montangie, se procedió a la aprehensión de los tres hombres y al secuestro de los envoltorios con la sustancia estupefaciente.

Además, durante el procedimiento, los efectivos incautaron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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