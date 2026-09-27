Un camión impactó contra una zorra ferroviaria con trabajadores a bordo - Conectados Concordia

El fuerte choque ocurrió este viernes por la mañana en la zona de Vuelta de Obligado y las vías del ferrocarril, en Osvaldo Magnasco. Ocho de los trabajadores debieron ser trasladados al Hospital Masvernat.

Un fuerte siniestro vial se registró alrededor de las 10 de la mañana de este viernes en la zona de Vuelta de Obligado y las vías del Ferrocarril, en Osvaldo Magnasco, donde un camión impactó contra una zorra ferroviaria en la que se trasladaban trabajadores del ferrocarril.

En el transporte ferroviario viajaban 10 trabajadores del área de vía y obra cuando, por circunstancias que son materia de investigación, fueron embestidos por un camión que circulaba desde Concordia en sentido este-oeste y que transportaba residuos de madera. Testigos del hecho manifestaron a este medio que el camión se habría quedado sin frenos.

El impacto fue de gran magnitud y, pese a la violencia del choque, los trabajadores sobrevivieron al siniestro. Ocho de ellos debieron ser trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, para ser evaluados por los golpes y lesiones sufridas.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Quinta de Concordia, que intervino en el procedimiento y en las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Fuente: El Concordiense – Fede Gularte

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Fuente: Conectados Concordia

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