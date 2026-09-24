Un matrimonio habría sido víctima de un cuento del tío por parte de los sujetos detenidos con millones de pesos, dólares y joyas

Un matrimonio de 86 y 91 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, luego de ser engañados por delincuentes que les hicieron creer que tenían secuestrado a su hijo. La maniobra permitió que los sospechosos fueran posteriormente detenidos por el Comando Radioeléctrico con más de cinco millones de pesos, dólares y joyas.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, el hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre, cuando el hombre de 86 años se encontraba en su domicilio junto a su esposa, de 91. Alrededor de las 5:30 comenzó a recibir llamados telefónicos en la línea fija.

En uno de ellos, un hombre le manifestó que tenían secuestrado a su hijo, quien reside en la ciudad de Villaguay. Mientras tanto, otro sujeto imitaba la voz del joven y les solicitaba que entregaran todo el dinero que tuvieran a cambio de su liberación.

Ante la situación, la pareja reunió más de tres millones de pesos, 500 dólares y distintas joyas. Colocaron todos los elementos dentro de una bolsa y la arrojaron hacia la vía pública, tal como les indicaron los delincuentes.

Además, los sujetos que realizaron las llamadas amenazaron al matrimonio para que no diera aviso a la Policía.

A partir de la denuncia, el personal policial comenzó a trabajar sobre las cámaras de seguridad de distintos sectores de la zona. En una de las imágenes, efectivos de la División Investigaciones observaron en inmediaciones de Rivadavia y Asunción a un vecino salir de su domicilio y arrojar un bulto hacia la vía pública, que posteriormente fue levantado por dos hombres.

La investigación permitió establecer que esos dos hombres serían los mismos que habían sido detenidos durante la mañana del miércoles en inmediaciones de San Juan y Coldaroli por personal del Comando Radioeléctrico.

Se trata de Antonio Abel Pera de 36 años y Juan Pablo Sabat de 26, ambos oriundos de la provincia de Misiones. Al momento de ser detenidos, los efectivos habían encontrado en poder de los hombres una importante cantidad de dinero, dólares y joyas cuya procedencia no pudieron justificar.

En total, se habían secuestrado 5.240.000 pesos, 500 dólares, dos teléfonos celulares, cinco alhajas de oro, entre ellas anillos y medallas, además de un reloj e indumentaria.

La fiscal Julia Rivoira, había dispuesto la aprehensión de ambos hombres y el secuestro de los elementos.

De acuerdo a información a la que accedió Concordia Policiales, los detenidos tendrían antecedentes por estafas bajo la modalidad de “cuento del tío” cometidas en distintas provincias del país.

Finalmente, los investigadores pudieron establecer que el hijo del matrimonio nunca había sido secuestrado y que desconocía completamente la situación.

Fuente: Policiales Concordia

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