Una banda de Concordia habría estafado a 11 empresas por más de 20 millones de pesos con comprobantes de transferencias truchos

El personal de la División Investigaciones concretó en la mañana de este martes, un total de cuatro allanamientos que fueron solicitados por el fiscal José Arias y ordenados por el Juzgado de Garantías, en el marco de una causa en la que se investiga una modalidad de estafa.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, una banda de Concordia habría desarrollado una modalidad de estafa mediante la cual realizaba compras de mercadería a empresas de distintas provincias, entre ellas Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

La metodología consistía en enviar a las empresas comprobantes falsos de transferencias bancarias. Las firmas, al recibir esos comprobantes, enviaban la mercadería sin corroborar previamente que el dinero hubiera ingresado efectivamente a sus cuentas. Con el paso de los días advertían que los pagos nunca se habían realizado.

La pesquisa a cargo de la División Investigaciones determinó que el ardid delictivo habría inicado ien marzo y se extendió hasta agosto. Hasta el momento, los investigadores lograron contactar a 11 empresas perjudicadas, mientras que el monto de la mercadería involucrada rondaría los 20 millones de pesos.

Una vez que los productos llegaban a Concordia, la banda utilizaba fleteros para retirarlos. Según explicó el comisario Miguel Martina, mediante distintas excusas lograban que los transportistas mantuvieran la mercadería en sus propios domicilios, evitando de esta manera que las empresas de origen pudieran colocar dispositivos GPS para realizar el seguimiento de los productos.

Posteriormente, la mercadería era comercializada en distintos negocios de la ciudad a un precio inferior al habitual. Una vez concretada la venta, los integrantes de la organización concurrían a los comercios para retirar el dinero, obteniendo así la ganancia de la maniobra.

En el marco de los procedimientos realizados este martes, tres personas fueron detenidas, dos hombres y una mujer. Además, durante los allanamientos se secuestraron elementos que serán incorporados a la investigación.

Fuente: Policiales Concordia

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